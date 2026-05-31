  • Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi kadrosu açıklandı

2026 Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 09:47 - Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında mücadele edeceği 16 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne alıyor. Milliler, 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-yıldızlıların ilk hafta kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Maç programı şöyle:

1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran Çarşamba

19.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran Perşembe

22.30 Türkiye - Hollanda

6 Haziran Cumartesi

21.30 İtalya - Türkiye

8 Haziran (Pazarı pazartesiye bağlayan gece)

00.00 Bulgaristan - Türkiye

