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Spor

Filenin Sultanları'ndan 22 saatte 2 maç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
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"Filenin Sultanları", Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynadığı ikinci hafta etabı müsabakalarında yarın Almanya ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci hafta etabındaki üçüncü mücadelesinde (TSİ) 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak iki müsabaka da TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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