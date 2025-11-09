İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Filenin Sultanları'ndan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3'te 3

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

9 Kasım 2025 Pazar 17:46
Filenin Sultanları'ndan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3'te 3
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-12, ikinci seti 25-8 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Organizasyonda 3'te 3 yapan Kadın Voleybol Milli Takımın tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk 2 sırada yer alması kesinleşti ve finale yükselmeyi de garantiledi.

Kadın Voleybol Takımı, 11 Kasım Salı günü saat 13.00'te dördüncü maçında Tacikistan ile karşılaşacak.

  • Kadın Voleybol Milli Takımı
  • Azerbaycan
  • 6. İslami Dayanışma Oyunları

Popüler Haberler
