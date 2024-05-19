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Spor

Filenin Sultanları'nı bekleyen tehlike

Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı bekleyen tehlike ortaya çıktı.

19 Mayıs 2024 Pazar 12:49 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nı bekleyen tehlike
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Filenin Sultanları, ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Sultanlar sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İtalya mağlubiyetiyle Dünya sıralamasında 10.65 puan kaybettik. Brezilya, as oyuncuları olmayan Sırbistan'ı 3-0 yenebilirse 8.5 puan alacak ve 371.7 puana yükselecek. Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenersek 380.9 puana ulaşacak. Bu durumda puan farkının 9'a düşme tehlikesi bulunuyor.

1)Türkiye 379.35

2)Brezilya 363.19

3)Polonya 348.14

4)İtalya 343.78

5)Amerika 343.11

6)Çin 337.11

7)Sırbistan 336.51

8)Japonya 323.20

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