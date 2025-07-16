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Spor

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıkladı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası
  • kadro

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