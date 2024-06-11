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Spor

Filenin Sultanları'nın 3. hafta kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında mücadele edecek olan kadrosu belli oldu.

AA11 Haziran 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın 3. hafta kadrosu açıklandı
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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde ilk maçına yarın çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

İLK MAÇ YARIN

Filenin Sultanları, 3. hafta mücadelesine yarın TSİ 12.00'de Tayland karşılaşmasıyla başlayacak.

Milli takım, Hong Kong etabında Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

Hong Kong etabına 8 maçta topladığı 18 puanı taşıyan ve 5. sırada başlayan Türkiye, 3. hafta sonunda ilk 8'de yer alırsa VNL finallerinde mücadele edecek.

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