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Spor

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde yarın Çin ile kozlarını paylaşacak.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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