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Spor

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın çeyrek finaldeki rakibi ise Ukrayna'yı 3-1 yenen Polonya oldu.

29 Ağustos 2021 Pazar 23:01 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 23:22
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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın rakibi Polonya oldu.

Son 16 turunda Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye ile eşleşti. Polonya, B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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