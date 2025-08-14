İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu.

14 Ağustos 2025 Perşembe 17:18
Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu
Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alacak oyuncular duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

