İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5915
  • EURO
    40,0795
  • ALTIN
    3431.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
Spor

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

AA11 Mart 2025 Salı 20:46 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
ABONE OL

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

Maç programı şu şekilde:

23 Ağustos:

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos:

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos:

12.00 Türkiye-Kanada

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.