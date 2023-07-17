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Spor

Filenin Sultanları'na dev gelir

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nın elde ettiği gelir ortaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip turnuva boyunca elde ettiği 12 galibiyetten 114 bin dolarlık gelir elde etti.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'na dev gelir
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları'nın dev organizasyonda elde ettiği gelir netlik kazandı. Filenin Sultanları turnuva boyunca kazandığı maçlar ve şampiyonlukla birlikte dikkat çeken bir rakamı kasasına koydu.

ÇILGIN GELİR

Filenin Sultanları kazandığı maçlardan çılgın bir Gelir elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca elde ettiği 12 galibiyetten 114 bin dolarlık geliri kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 3 mağlubiyette ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.

Çin'i devirip FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olaran Filenin Sultanları, 1 milyon dolarlık şampiyonluk gelirini de kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle turnuvayı tamamladı.

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