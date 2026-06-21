A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Milliler, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadığı 3 maçı da kazandı. Filenin Sultanları, Çin'i de yenerek Ankara etabını 4'te 4 ile sonlandırmayı hedefliyor.

Türkiye, organizasyonda 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çin de millilerimiz gibi 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge