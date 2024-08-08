Filenin Sultanları'nın muhtemel rakibi belli oldu! Paris'te nefes kesen son

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın voleybolda ilk finalist belli oldu. Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol yarı finalinde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Karar setine giden maçı ABD, setlerde 3-2'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MUHTEMEL RAKİBİ
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya karşısında kazanırsa finalde ABD ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaybetmesi halinde ise Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.