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  • Filenin Sultanları'nın muhtemel rakibi belli oldu! Paris'te nefes kesen son
Spor

Filenin Sultanları'nın muhtemel rakibi belli oldu! Paris'te nefes kesen son

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi bu akşamki Türkiye-İtalya maçı sonrası belli olacak.

8 Ağustos 2024 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın muhtemel rakibi belli oldu! Paris'te nefes kesen son
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın voleybolda ilk finalist belli oldu. Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol yarı finalinde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Karar setine giden maçı ABD, setlerde 3-2'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MUHTEMEL RAKİBİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya karşısında kazanırsa finalde ABD ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaybetmesi halinde ise Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

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