24 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Filenin Sultanları'nın rakibi Bulgaristan

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Filenin Sultanları, Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ağustos 2025 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın rakibi Bulgaristan
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la mücadele edecek.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Dünya Şampiyonası
  • Bulgaristan

