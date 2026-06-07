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Spor

Filenin Sultanları'nın rakibi Bulgaristan

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçta Filenin Sultanları, Bulgaristan ile karşılaşacak.

AA7 Haziran 2026 Pazar 11:07 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın rakibi Bulgaristan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan ile mücadele edecek.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma, TSİ 00.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya ise 3-1 kaybetti.

Bulgaristan da milli takım gibi etaptaki 3 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyetini yenerek aldı.

VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

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