Filenin Sultanları'nın rakibi Bulgaristan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan ile mücadele edecek.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma, TSİ 00.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya ise 3-1 kaybetti.
Bulgaristan da milli takım gibi etaptaki 3 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyetini yenerek aldı.
VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.