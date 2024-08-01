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Spor

Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti

Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

1 Ağustos 2024 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'da yayınlanacak.

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak.

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

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