Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 22.30'da çıkacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayınlanacak.

Milliler, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni karar setinde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.