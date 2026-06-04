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Spor

Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 22.30'da çıkacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayınlanacak.

Milliler, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni karar setinde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.

  • a milli kadın voleybol takımı
  • Miletler Ligi
  • Hollanda

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