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Spor

Hollanda karşısında rahat zafer! Filenin Sultanları set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3 set sonunda 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi9 Temmuz 2025 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Hollanda karşısında rahat zafer! Filenin Sultanları set vermedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi.

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran milliler, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yerinde izledi.

Milli takım, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Hollanda: Daalderop, Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Aalen (Reesink, Jasper, Lyklema, Vosse, Kok, Jansen)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken)

Setler: 19-25, 16-25, 21-25

Süre: 69 dakika

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