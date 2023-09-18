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Spor

Milliler 3'te 3 peşinde! Filenin Sultanları'nın rakibi Peru

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında salı günü Peru'yla karşı karşıya gelecek.

18 Eylül 2023 Pazartesi 23:40 - Güncelleme:
Milliler 3'te 3 peşinde! Filenin Sultanları'nın rakibi Peru
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"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki üçüncü maçında salı günü Peru'yla karşılaşacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 07.00'de başlayacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Grupları şu şekilde:

A Grubu (Çin):

Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya):

Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya):

Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'da oynayacağı maçların programı şu şekilde:

19 Eylül:

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye - Belçika

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