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Spor

Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

2 Haziran 2024 Pazar 10:49 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi ABD
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak mücadele TSİ 23.00'de başlayacak.

Milletler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 5. sırada yer alırken, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ABD 7. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları, ABD etabında çıktığı ilk maçta Almanya'yı 3-1, Sırbistan'ı 3-1 ve Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.

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