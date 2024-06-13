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Spor

Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Dominik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

13 Haziran 2024 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Dominik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçını bugün TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Milletler Ligi maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında bu maçın ardından Filenin Sultanları Çin ve Brezilya ile iki zorlu maça çıkacak. Bu maçlardan elde edilecek galibiyet Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki 1. sırasını perçinleştirmesi açısından büyük önem arz edecek.

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