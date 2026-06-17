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Spor

Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Ankara etabındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 23:04 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Fransa
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.

Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

Ay-yıldızlıların ikinci etap maç programı şu şekilde:

18 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cuma:

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Türkiye-Çin

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