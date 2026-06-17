Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.
VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.
Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.
Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.
Ay-yıldızlıların ikinci etap maç programı şu şekilde:
18 Haziran Perşembe:
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran Cuma:
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran Cumartesi:
19.30 Türkiye-Çin