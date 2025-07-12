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Spor

Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Sırbistan

2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Sırbistan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.

Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Millet Ligi
  • Sırbistan

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