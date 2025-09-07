Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor! FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Ay-Yıldızlı sporcularımız, tarihimizde ilk kez finale çıkma gururunu yaşattı. Grupta 3 maçını set vermeden kazanan, Son 16'da Slovenya, çeyrek finalde ise ABD'yi ezici bir oyunla mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finalde ilk seti kaybettiği maçta Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya karşısında varını yoğunu ortaya koyarak 3 seti kazandı ve final biletini kaptı.

SON SETTE MUHTEŞEM DÖNÜŞ

İlk seti 25-10 kaybeden Sultanlar, 25-17 ile durumu 1-1'e getirdi. İkinci seti de 25-18 alarak 2-1 öne geçtik. Maçın 4'üncü setinde Japonya, skoru 21-17'ye getirdi ve umutlar azaldı. Filenin Sultanları muhteşem bir geri dönüş yaparak 25-24'e oyunu getirdi ve set uzadı. Bu bölümde hata yapmayan takımımız 27-25'lik skorla maçı kazanmasını bildi. Smaçörde Ebrar, pasör çaprazında Vargas, rakibi zor durumlara düşürdü. Tecrübeli kaptan Eda, blokları ve sürpriz sayılarıyla takıma adeta hayat verdi.

EN İYİ DERECE ALTINCILIKTI

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dört yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya altıncı kez boy gösterdi. Şampiyonayı 2006'da 10'uncu sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 2010'da yedi galibiyet ve yedi mağlubiyetle altıncı oldu, bu da en iyi derece olarak tarihe geçti. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşatan yeni jenerasyonumuz ise Dünya Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak tarihinde ilk kez finale kaldı!