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Spor

Filip Kostic için ayrılık kapıda

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sırp yıldız Filip Kostic, Juventus'ta artan rekabet ve azalan forma şansı nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünüyor.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Filip Kostic için ayrılık kapıda
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Juventus'ta yaklaşan sezon öncesi kadro dengeleri yeniden şekilleniyor. Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Filip Kostic, artan rekabet ve azalan forma şanslarıyla birlikte transfer gündeminde ön plana çıktı. 32 yaşındaki Sırp oyuncu, Serie A ve Avrupa çapında birçok kulübün ilgisini çekiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kostic'in takım içindeki parlama şanslarının giderek azaldığını ve Juventus yönetiminin uyumlu bir kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Eğer ayrılık gerçekleşirse, Kostic için Avrupa'nın farklı liglerinden cazip teklifler gelmesi bekleniyor.

SÜPER LİG KARNESİ

Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Filip Kostic, 35 karşılaşmada görev alan. Sırp oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

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