Filip Kostic için ayrılık kapıda

Juventus'ta yaklaşan sezon öncesi kadro dengeleri yeniden şekilleniyor. Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Filip Kostic, artan rekabet ve azalan forma şanslarıyla birlikte transfer gündeminde ön plana çıktı. 32 yaşındaki Sırp oyuncu, Serie A ve Avrupa çapında birçok kulübün ilgisini çekiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kostic'in takım içindeki parlama şanslarının giderek azaldığını ve Juventus yönetiminin uyumlu bir kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Eğer ayrılık gerçekleşirse, Kostic için Avrupa'nın farklı liglerinden cazip teklifler gelmesi bekleniyor.

SÜPER LİG KARNESİ

Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Filip Kostic, 35 karşılaşmada görev alan. Sırp oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 9 asistlik katkı verdi.