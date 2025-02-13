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Spor

Filip Kostic: Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Anderlecht maçının ardından konuştu. Kostic, 'Kendi adıma mutluyum. Avrupa'da oynamak ihtiyacım olan ve özlediğim bir şeydi. Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız bizi harika desteklediler' dedi.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Filip Kostic: Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum
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Fenerbahçe'de Filip Kostic, Anderlecht karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Kostic, "Zor bir maçtı. Bana göre sahada kollektif anlamda iyi iş çıkardık, bunu yapmak istiyorduk. Sonuçtan mutluyuz ama bu daha ilk maç, 1 hafta sonra bir maç daha var. İyi dinleneceğiz, iyi hazırlanacağız, konsantre olacağız, önümüze bakacağız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Sırp futbolcu, "Kendi adıma mutluyum. Avrupa'da oynamak ihtiyacım olan ve özlediğim bir şeydi. Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız bizi harika desteklediler. Bu destek bize enerji verdi. Biz de sahada yapmamız gerekenleri ortaya koyduk. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Aynısını orada da yapmalıyız." diye konuştu.

Kostic, son olarak, "Çok mutluyum, (Balkan kökenli futbolcularla) oynadığım için keyif alıyorum. Saha içinde iyi anlaşıyoruz, saha dışında çok vakit geçiriyoruz. Geldiğim andan itibaren takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hem sahada hem saha dışında bana sürekli yardımcı oluyor Tadic ve Dzeko. Bir takımda aynı dili konuşan oyuncular çok iyi oluyor. Umarım burada uzun süre beraber kalabiliriz. Göreceğiz." sözlerini sarf etti.

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