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Spor

Filip Kostic, Olimpiakos yolcusu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Filip Kostic, Juventus'tan ayrılacak. Sırp oyuncu ile Yunan ekibi Olimpiakos ilgileniyor.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Filip Kostic, Olimpiakos yolcusu
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Olimpiacos, Juventus forması giyen Filip Kostic için resmi temaslara başladı. Sırp kanat oyuncusu, teknik direktör Igor Tudor'un gelecek planlarında yer almıyor. İtalyan devi, 32 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeliyle elden çıkarmaya hazır.

OYUNCU YEŞİL IŞIK YAKTI

Kostic'in de kariyerine yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı, Yunanistan'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

OLIMPIACOS HAREKETE GEÇTİ

Yunan ekibi, tecrübeli oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Taraflar arasında pazarlıkların hızla ilerlediği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği bildirildi.

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