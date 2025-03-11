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  • Filip Kostic ve Dusan Vlahovic için 30 milyon euro gözden çıkarıldı! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı
Spor

Filip Kostic ve Dusan Vlahovic için 30 milyon euro gözden çıkarıldı! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan gelecek yıl için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin ilk hedefi bu sezon kiralık olarak formasını giyen Filip Kostic olurken, Juventus'un gözden çıkardığı bir diğer isim Dusan Vlahovic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin planı...

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 11:58 - Güncelleme:
Filip Kostic ve Dusan Vlahovic için 30 milyon euro gözden çıkarıldı! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlamaya başladı. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Filip Kostic olurken, Juventus'un gözden çıkardığı bir diğer isim Dusan Vlahovic de radara girdi.

30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Filip Kostic ve Dusan Vlahovic için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

KOSTIC, İMZAYA HAZIR

İtalyanlar'a göre Juve ile orta yolun bulunması zor olmayacak. Juve, iki futbolcuyu da gelecek sezon takımda düşünmezken Filip Kostic imzaya hazır.

VLAHOVIC'İN İKNA OLMASI KOLAY DEĞİL

Ancak önceliği Premier Lig olan Vlahovic'in ikna edilmesi çok kolay olmayacak. Jose Mourinho daha önce bir görüşme yapsa da Sırp yıldızın yanıtı 'hayır' olmuştu. Ancak yönetim vazgeçmiş değil. Şu anda İngiltere'den golcü oyuncuya bir talip olmaması, umutları artırıyor.

KOSTIC'İN PERFORMANSI

Filip Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi. Sırp yıldız, 2 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

VLAHOVIC'İN PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla 34 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki golcü, 14 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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