Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan Kostic, Dusan Tadic ile olan dostluğuna da değindi. Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili konuşan Sırp oyuncu, taraftarlar için de ayrıca parantez açtı. İşte o açıklamalar...

"İLK GÜNDEN BERİ F.BAHÇE'Yİ İSTEDİM"

"Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi."

"ÇOK AMA ÇOK MUTLUYUM"

"Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe'de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum."

"JOSE, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

"Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"TADIC, EN İYİ OYUNCU"

"Groningen'de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası. Tadic'in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim. Ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor."

"BU BÜYÜK KULÜP İÇİN SAVAŞACAĞIM"

"Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici."