Filip Kostic'ten veda sözleri: Juventus'a döneceğim

Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Filip Kostic, Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor maçının ardından sarı lacivertlilere veda etti.

Tecrübeli futbolcu, "Sezon bitti. Üzgünüm çünkü buraya şampiyon olmaya gelmiştim. Bu kulübün ve takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Buradaki harika stadımızda Fenerbahçe taraftarlarını görmek harikaydı. Onları da anlıyorum, bizler de aynı hissi taşıyoruz. Bizde de aynı hisler var kaçan şampiyonluktan dolayı. Gelecek sezon için Fenerbahçe'ye şans dilerim umarım gelecek sezon şampiyonluk gelir" dedi.

GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kostic, "Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken yeniden görebilirim" açıklamasında bulundu.