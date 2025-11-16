İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Filip Krastev, Türkiye-Bulgaristan maçının ardından konuştu! ''Bizimle dalga geçiyorlar''

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan, Türkiye'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Bulgaristan'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Filip Krastev, özeleştiride bulundu. İşte detaylar...

16 Kasım 2025 Pazar 09:52
Filip Krastev, Türkiye-Bulgaristan maçının ardından konuştu! ''Bizimle dalga geçiyorlar''
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Filip Krastev, müsabakanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

E Grubu'nda son maçlar öncesinde henüz puan alamayan ve sadece 1 gol atıp, kalesinde 18 gol gören Bulgaristan Milli Takımı'nda psikolojik olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Krastev, "Milli takıma geldiğimden beri mental olarak çok çökmüş durumdayız ve birbirimize güvenmiyoruz. Bunun değişmesi gerekiyor. Bizi eleştirenler de bizden farklı değil. Hepimizin birbirimize destek olmamız ve inanmamız gerekiyor. Olmamız gereken yerde değiliz ama ilerlemeye devam etmeliyiz." dedi.

Aldıkları kötü sonuçların ardından alay konusu olduklarını söyleyen Bulgar futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin bir ürünüyüz. Televizyon karşısında izleyenlerden hiçbir farkımız yok. Bu kadar kötü olduğumuzda, insanlar bizimle dalga geçiyor ve alay konusu oluyoruz, böylece tüm devlet alay konusu oluyor. Bunun değişmesi gerekiyor, çünkü kiminle dalga geçiyorlar? Bu, tüm Bulgarlara söylenmiş bir söz. Futbolda ve ülkede bu bir sorun"

Filip Krastev, İngiltere Championship takımı Oxford United'da kiralık olarak forma giyiyor. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika'nın Lommel takımında bulunuyor. Slavia Sofya altyapısından yetişen Bulgar orta saha oyuncusu Troyes, Cambuur, Los Angeles FC ve Zwolle'de de oynadı.

Bulgaristan A Milli Takımı'nda 27 maça çıkan Krastev 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

