Filip Krastev'den Göztepe'ye kötü haber

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Göztepe'de önemli bir sakatlık gelişmesi yaşandı. İzmir ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Filip Krastev'in sakatlandığı ve sezonun kalan iki maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Krastev'in sezonu kapattığı ifade edildi.

İkinci transfer döneminde Lommel SK'den satın alma opsiyonuyla Göztepe'ye katılan Bulgar futbolcunun, sezon sonunda eski kulübüne dönmesinin ve opsiyonunun kullanılmasının ise beklenmediği belirtildi.

Öte yandan Göztepe formasıyla 10 maça çıkan Filip Krastev, bu karşılaşmaların 5'ine 11'de başlarken, 5'inde sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 405 dakika sahada kalan Krastev, gol üretemezken 1 asist yaptı.