Filip Novak açıkladı! 'Kontratımı uzatmak istiyorum'

28 Şubat 2020 Cuma09:40 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:40

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Filip Novak, Çekya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Eski hocası Ünal Karaman'a eleştiride bulunan, Hüseyin Çimşir ve ekibine övgüler yağdıran 29 yaşındaki sol bek, "Geçmişte taktik hatalar nedeniyle gereksiz yere puanlar kaybettik. Şimdi yeni bir teknik direktörümüz var. Taktik açıdan da Chelsea'den bir yardımcı (Eddie Newton) geldi. Daha iyi oynuyoruz. Şampiyonluk yolunda G.Saray ve F.Bahçe muhtemel rakiplerimiz. Ayrıca Başakşehir, Sivas ve Alanya var. Ancak son maçlara gelindiğinde geniş kadronun öne çıkacağını düşünüyorum. Biz ona sahibiz" diye konuştu.

MUKAVELEMİ UZATMAK İSTİYORUM

3 yıldır Trabzonspor forması giydiğini hatırlatan Çek sol bek, "Yeni sözleşme için yaklaşık 3 aydır görüşüyoruz. Bir anlaşmaya varıyor gibiydik ancak bazı noktalarda fikir ayrılıkları oldu. Şu an net bir şey yok. Geleceğimle ilgili konunun bir an önce çözülmesini istiyorum. Amacım Trabzonspor'la mukavelemi uzatmak. Getafe de benimle ilgileniyor ama şu anda bunu konuşmayı doğru bulmuyorum. Benim tercihim yoluma Trabzonspor'da devam etmek" ifadelerini kullandı.

2 FUTBOLCU ÇOK ZOR, 3'Ü BELİRSİZ

Kasık bölgesindeki ağrıları devam eden Pereira ve Hosseini'nin Rize maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu, antrenmanda darbe alan Da Costa'nın ise yetiştirilmeye çalışıldığı açıklandı. Bordo-mavili takımda Yasuf Sarı, Nwakaeme ve Sturridge'in durumlarının da belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Trabzon'da Campi ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.