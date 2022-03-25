Filip Novak: Fenerbahçe için en iyimi sahada göstereceğim

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, lige verilen milli arada Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarının devam ettiği Can Bartu Tesisleri'nde, Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

"ZOR BİR DÖNEMDİ"

"Kariyerim boyunca geçirmiş olduğum, en uzun sakatlıklardan bir tanesiydi. Haliyle vücudum biraz daha yorgun düştü. Ama benim için şu anda en önemli şey yeniden takıma katılabilmek ve yeniden geri gelebilmek idi. Şu an itibarıyla her gün kendimi çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Umuyorum ki daha çok dakika alırım ve daha fazla maç oynama imkanım olur."

"POZİTİF KALMAYA ÇALIŞAN BİR İNSANIM"



"Bu tip durumlarda mental olarak güçlü durmanız, güçlü olmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı dışarıda idman yaparken gördüğünüzde, siz içeride tedavinizi sürdürdüğünüzde bu sizin için gerçekten zorlaşabiliyor. Ama ben daima pozitif kalmaya çalışan bir insanım. Olaylarda daima pozitif noktalar aramaya çalışan birisiyim. İki hafta öncesinde takıma katıldım ve şu an itibarıyla benim açımdan her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu beni iyi hissettiriyor. Benim için de önemli olan bu."

"ÖNEMLİ OLAN BU GALİBİYETLERİ ALABİLMEKTİ"



"Açıkçası bu inişli çıkışlı dönemler hayat gibi, hayatta da bunları sürekli olarak yaşıyoruz. Ama insanların, bunların üstesinden nasıl geldiği çok daha önemli, bunun üstesinden gelmek için nasıl emek harcadığı önemlidir. Bu süreçleri bazen iyi bir şekilde yönetebiliyorsunuz bazen de kötü yönettiğiniz zamanlar olabiliyor. Ancak buradaki en önemli şey hatalarımızdan ders(ler) almak. Bir sonraki maçlarda ya da antrenmanlarımızda o hataları tekrarlamamak adına bunlardan ders almak bana göre çok önemli, çünkü söylemiş olduğum gibi bu tip iniş çıkışlar hayat içerisinde de olan şeyler. Bizler için de bu periyot açıkçası zordu. Kazanmak istediğimiz maçları maalesef kazanamadık. Şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çünkü biliyorsunuz ki maçlarda sergilediğiniz performansla beraber şansa da ihtiyacınız olduğu anlar olabiliyor. Benim şu an itibarıyla gördüğüm şu ki takım içerisindeki herkes gayet pozitif, benim gibi onlar da pozitif, tüm takım arkadaşlarım bu noktada pozitifler. Bizler de aynı şekilde bu pozitif düşünceyle beraber saha içinde savaştık ve son maçlarda da bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bizler açısından önemli olan bu galibiyetleri alabilmekti."

"FENERBAHÇE İÇİN EN İYİMİ SAHADA GÖSTERECEĞİM""



"Bir futbolcuysanız oynadığınız tüm maçları kazanmak istersiniz. Bizler de aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bunları kazanıp kazanamadığımızı göreceğiz ama bizler elbette ki her maçı kazanmak istiyoruz. Ben kendi adıma Fenerbahçe için en iyimi sahada göstereceğim ve takım arkadaşlarımın da en iyilerini göstereceklerinden hiçbir şüphem yok."

"MAÇTAN SONRA ELEŞTİREBİLİRLER"

"Hocamız geldikten sonra taraftarların bu noktadaki mantalitesini değiştirdi. Açıkçası şunu da söylemem gerekiyor ki taraftarların maç içerisinde, maç oynanırken ıslıklamaları bizleri gerçekten çok büyük bir soruna itiyor. Tabii ki de şikâyet ettikleri ya da beğenmedikleri şeyleri, eleştirilerini maçtan sonra gösterebilirler ama maç esnasında bizler, daima onların desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü onların destekleriyle beraber saha içinde daha kolay, daha iyi bir şekilde oynama imkânına kavuşuyoruz. Bunu olumlu anlamda biraz değiştirebildiğimizi düşünüyorum. Zaten son maçlarda dolu tribünler önünde oynuyoruz ve onların arkamızda olduklarını, desteklerini hissediyoruz. Biz, zaten onlar için kazanıyoruz. Dolayısıyla benim ve bizler için önemli olan taraf da bunlar."

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMASINI ÇOK İSTERDİM"

"Hem Türkiye'nin hem de Çekya'nın maçlarını seyrettim. Ama maalesef iki takım da elendi. Tabii ki zor bir durum çünkü Çek Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye'nin, Dünya Kupası'nda olmasını gerçekten çok isterdim. Ama bu bir futbol ve biraz önce de söylediğim gibi iniş ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef Çekya da Türkiye de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacaklar. Ama ne olursa olsun diğer turnuvalara katılabilmek adına yeniden çalışmaya, yeniden savaşmaya devam etmek gerekiyor."

"MİLLİ TAKIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

"Açıkçası 2 aydır futbolun dışında kaldım ve son oynadığımız maçta 30 dakikalık bir performans sergileyebildim. Benim için en önemli şey aslında takıma yardım edip edememem. Buna daha çok odaklanmış durumdayım. Ancak sizi oynatıp oynatmamaları teknik direktörlerin kararı. Bu konuda elbette ki saygılıyım. Şu an itibarıyla geri döndüm, sakatlıktan kurtuldum. Umarım benim açımdan her şey iyi olur. Yeniden milli takım kadrosunda bulunabilmek adına savaşmaya devam edeceğim."

"AİLEMİN ÖNEMİ ÇOK FAZLA"

"Hayatımda benim için ailemin önemi çok fazla. Gelecek hafta da Galatasaray maçı için buraya gelecekler. Yaklaşık 10 kişi bizleri desteklemek için statta olacak. Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyorum. Golf ve tenis gibi birçok sporla ilgileniyorum ve kahve içmeyi seviyorum. Kendimi yorgun hissetmiyorsam oyun oynuyorum. Aynı zamanda bunu mental olarak dinlenmek adına da yapıyorum. Futbol dışında farklı şeyler de düşünmek istiyorum. Bu da bence çok önemli. Kafamı rahatlamak ve keyif almak için yapıyorum. Daha çok aksiyon oyunlarını seviyorum."