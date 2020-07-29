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Spor

Filip Novak Fenerbahçe ile anlaştı

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Çekyalı sol bek, sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24
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Bu sezon Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak'ın yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı. Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Novak sarı lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştı.

Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı.

Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.

Ajansspor

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