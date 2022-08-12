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Spor

Filip Novak: Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Filip Novak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2022 Cuma 00:50 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Çek savunmacısı Filip Novak, Slovacko'yu toplamda 4-1'lik skorla eledikleri UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turundan sonra konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Novak, "İlk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu. Bir sonraki rakibimiz Austria Wien. Umarım iyi bir netice alırız ve o maçı da atlatıp gruplara kalırız." ifadelerini kullandı.

Çek futbolcu, "Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim çünkü yaşadığım yere 40 kilometre, ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Buraya gelip Fenerbahçe'yi desteklediler. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

Filip Novak, "Maç maç devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz. Ümraniyespor maçında 2 puan kaybı yaşadık. Bu tarz kayıplar yaşamamalıyız Kadıköy'de. Deplasmanda oynayacağımız maçla hedefimize devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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