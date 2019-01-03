Filip Novak için menajerler devrede!
Trabzonspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Filip Novak için menajerler devreye girdi.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Onur Kıvrak ile de yolların ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 3 gol bir asistlik performans ortaya koyan Filip Novak'a menajerler yoğun ilgi gösteriyor.
Oyuncuyu Bundesliga'ya getirmek isteyen menajerlerin Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Bordo-mavili yönetim, oldukça cazip bir teklif gelmemesi halinde Novak'ı elden çıkarmayı düşünmüyor. (Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.