Filip Novak için menajerler devrede!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Onur Kıvrak ile de yolların ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 3 gol bir asistlik performans ortaya koyan Filip Novak'a menajerler yoğun ilgi gösteriyor.

Oyuncuyu Bundesliga'ya getirmek isteyen menajerlerin Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Bordo-mavili yönetim, oldukça cazip bir teklif gelmemesi halinde Novak'ı elden çıkarmayı düşünmüyor. (Takvim)