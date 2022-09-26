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Spor

Filip Novak için sürpriz transfer teklifi

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Çek futbolcu Filip Novak için AL-Jazire resmi teklifte bulundu.

26 Eylül 2022 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
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Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Filip Novak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Sarı lacivertlilerde, ilk yarı için lisansı çıkartılmayan isimlerden biri olan savunma oyuncusu Filip Novak için sürpriz bir teklif geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Çek savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Novak transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye, 2020 yazında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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