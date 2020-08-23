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Spor

Filip Novak ve Sinan Gümüş testten geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Filip Novak ve Sinan Gümüş testten geçerken, Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalıştı.

IHA23 Ağustos 2020 Pazar 14:06 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 14:06
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Fenerbahçe’de yeni transferlerden Filip Novak ve Sinan Gümüş’e yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı. Sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan ve dün Topuk Yaylası kampına katılan Tolga Ciğerci de özel program dahilinde çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe günü izinli geçiriyor. Yeni transferlerden Filip Novak ve Sinan Gümüş’e ise yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri uygulandı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde kampa katılan Tolga Ciğerci ise kendisi için ayrılan özel program dahilinde çalıştı.

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