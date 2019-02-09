Filip Novak'ın gözü Galatasaray maçında

Trabzonspor'da Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilen Filip Novak, Galatasaray maçı öncesi antrenmanlara başladı. Tedavisi tam olarak tamamlanmayan ancak bu maçta oynamak istediğini teknik heyete ileten sol bek oyuncusu, antrenman eksiğini gidermek için de çalışmalarını sürdürüyor. Novak’ın, yapılacak son kontrollerin ardından Galatasaray karşısında forma giyip giymeyeceği netlik kazanacak. Sosa ise hazır durumda!

Akşam