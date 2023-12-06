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Spor

Filipe Luis'ten Jorge Jesus'a övgü dolu sözler!

Bir dönem Atletico Madrid ve Chelsea formaları giymiş Flamengo'nun Brezilyalı futbolcusu Filipe Luis, eski teknik direktörü Jorge Jesus için övgü dolu ifadelerde bulundu. Tecrübeli sol bek, Jesus için 'Kararları veren oydu, takımı ve taktikleri belirleyen Jesus'tu. Tam bir futbol koçu, mükemmel bir teknik direktör.' sözlerini sarf etti.

6 Aralık 2023 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Filipe Luis'ten Jorge Jesus'a övgü dolu sözler!
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Flamengo'nun 38 yaşındaki sol beki Filipe Luis, eski teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Flamengo'da Jesus ile birlikte çalışan Luis, Portekizli teknik adam için övgü dolu sözler kullandı. Filipe Luis, "Jesus, tanıdığım en özel insanlardan biri. 2019'da Jorge Jesus sayesinde kazandık. Benim için o takımdaki fark oydu, liderdi, gemisinin kaptanıydı. Kararları veren oydu, takımı ve taktikleri belirleyen Jesus'tu. Tam bir futbol koçu, mükemmel bir teknik direktör. Sayısız tartışmalarımız oldu ama hiçbirini ciddiye almadı. Flamengo'yu her şeyin üstünde tuttu. Bizden de kulübü her şeyin üstünde tutmamızı istedi. Avrupa'da on beş yıl geçirdikten sonra Brezilya'ya öğretmenlik yapmaya geleceğimi düşünmüştüm ama yaptığım şey Jorge Jesus'tan bir şeyler öğrenmek oldu. Her zaman onunla konuşurum; taktiksel bir sorum olduğunda, bir şeye üzüldüğümde onu ararım ve saatlerce konuşuruz. O bana çok yardımcı olan bir insan ve bugün oyun hakkındaki düşüncelerim tamamen onunla aynı" şeklinde konuştu.

Filipe Luis, Atletico Madrid'de birlikte çalıştığı Diego Simeone'nin ise kariyerindeki bir numaralı isim olduğunu söyledi.

38 yaşındaki Filipe Luis, Sao Paulo - Flamengo karşılaşmasıyla birlikte futbol kariyerine nokta koyacak.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. 69 yaşındaki Portekizli antrenör, şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de teknik direktörlük görevine devam ediyor.

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