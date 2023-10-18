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Spor

Filistin desteği kadro dışına sebep oldu! Fransız kulübünden şaşırtıcı karar

Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin desteği içeren paylaşımıyla gündeme geldi. Fransız kulübü bu paylaşımın ardından Cezayirli futbolcuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

18 Ekim 2023 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
Filistin desteği kadro dışına sebep oldu! Fransız kulübünden şaşırtıcı karar
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Nice, sosyal medyada Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

FİLİSTİN'E DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI KADRO DIŞI KALDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "OGC Nice, oyuncunun yayın paylaşımını hızla geri çekerek hatasını anladığını ve yazılı ve kamuya açık özürlerini sunduğunu anlıyor. Ancak paylaşılan yayının niteliği ve ciddiyeti göz önüne alındığında kulüp, spor ve adli otoriteler tarafından verilebilecek cezalardan önce oyuncuya yönelik ilk disiplin cezasını derhal uygulama kararı aldı.

Kulüp, Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar uzaklaştırılmasına karar verdi.

OGC Nice'in itibarının ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurumun savunduğu değerlere uygun davranması gereken davranışlarından kaynaklandığını vurgulamak isteriz. Geçen Cuma mesajında olduğu gibi, OGC Nice, barışın diğer tüm hususların önüne geçmesi yönündeki kesin kararlılığını hatırlattı." ifadeleri kullanıldı.

FEDERASYON BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Atal, Filistinli bir vaizin "Yahudiler için kara bir gün" yaşatması için dua ettiği ve İsrail'e "taş atan" Gazzelilerin "eline" destek vermesini istediği bir video paylaşmıştı.

Bu mesajlar Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'nun tepkisini çekmiş, Diallo bu mesajları "spor etiğine aykırı" olarak değerlendirmiş ve hem Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'yi hem de Fransız Yahudi kurumlarını, kovuşturma için bir ön adım olabilecek bir soruşturma çağrısında bulunmaya sevk etmişti.

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