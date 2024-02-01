Sezonun ilk yarısında istediği sonuçlar alamayan Trabzonspor ara transfer döneminde takıma takviye yapmayı amaçlıyor. Bordo mavili ekibin son hedefi belli oldu.

FİLİSTİN'E DESTEK VERMİŞ, KADRO DIŞI KALMIŞTI



Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ligue 1 takılarından Nice'te forma giyen Youcef Atal, Filistin'e destek veren paylaşımlarda bulunmuştu. 27 yaşındaki Cezayirli oyuncu, söz konusu paylaşımları nedeniyle Fransız ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.

TRABZONSPOR TALİP OLDU

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ı kadrosuna katmak için Nice kulübüne resmi teklifte bulundu.