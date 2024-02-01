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Spor

Filistin'e destek vermiş, kadro dışı kalmıştı! Trabzonspor'dan Youcef Atal hamlesi

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo mavili ekip, Filistin'e destek verdiği için Nice'te kadro dışı kalan 27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal için teklif yaptı. İşte detaylar...

Sabah1 Şubat 2024 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
Filistin'e destek vermiş, kadro dışı kalmıştı! Trabzonspor'dan Youcef Atal hamlesi
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Sezonun ilk yarısında istediği sonuçlar alamayan Trabzonspor ara transfer döneminde takıma takviye yapmayı amaçlıyor. Bordo mavili ekibin son hedefi belli oldu.

FİLİSTİN'E DESTEK VERMİŞ, KADRO DIŞI KALMIŞTI

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ligue 1 takılarından Nice'te forma giyen Youcef Atal, Filistin'e destek veren paylaşımlarda bulunmuştu. 27 yaşındaki Cezayirli oyuncu, söz konusu paylaşımları nedeniyle Fransız ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.

TRABZONSPOR TALİP OLDU

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ı kadrosuna katmak için Nice kulübüne resmi teklifte bulundu.

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