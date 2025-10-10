Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan şampiyona hakkında mesaj yayımladı.

Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.

"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.

2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.