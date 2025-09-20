İsrail soykırımı devam ederken Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Cibril Rajoub yaşanan sporcu kayıplarıyla ilgi bilgi verdi. Cibril Rajoub'un açıklamasına göre tablo vahim: "7 Ekim 2023 itibarıyla 789 Filistinli sporcu hayatını kaybetti.

Ölenler arasında Filistin Futbol Federasyonu'ndan 355 sporcu, diğer Olimpik spor federasyonlarından 277 sporcu, Filistin İzci Derneği'nden 142 sporcu ve spor medyasından 15 kişi yer alıyor. 119 sporcu ve spor yetkilisi ise kayıp. 72 yaşındaki Rajoub, "İsrail sistematik olarak sivilleri hedef alıyor. Spor tesislerimiz yerle bir edildi, sporcularımız öldürüldü. Hayallerimiz molozların altında kaldı" diye tepki gösterdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrıda bulunan Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından çıkartılmasını bir kez daha talep etti. İsrail'in hukuka aykırı işgal planı yürüttüğünü de vurguladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise kadın ve bebek katilleriyle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini açıkladı. IOC, "Hem Filistin hem de İsrail Olimpiyat Tüzüğü'ne uymaktadır. Çatışmaların sporcuların üzerindeki etkisini azaltmak için onlarla çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.