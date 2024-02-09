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Spor

Filistin paylaşımı nedeniyle ceza almıştı! Youcef Atal'ın yeni adresi Süper Lig oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fransa'nın Nice takımında forma giyen Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

9 Şubat 2024 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Filistin paylaşımı nedeniyle ceza almıştı! Youcef Atal'ın yeni adresi Süper Lig oldu
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Adana Demirspor, adı Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Nice forması giyen Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN PAYLAŞIMI NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verilmişti. Atal, 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası almıştı.

6 MAÇTA 1 GOL

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

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