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Spor

Filistin paylaşımlarından rahatsız oldular! Hakim Ziyech'e ambargo

Galatasaray'da bir türlü istikrarı yakalayamayan Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. Adı eki kulübü Ajax ile anılan oyuncunun transferinin önündeki engeli Hollanda basını duyurdu. Faslı yıldızın Filistin'e destek paylaşımlarının transferine engel olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Akşam5 Aralık 2024 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Filistin paylaşımlarından rahatsız oldular! Hakim Ziyech'e ambargo
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Geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak alınan Hakim Ziyech, bedelsiz opsiyonunun kullanılmasıyla Galatasaray'da kaldı. Geçen yıl sık sık sakatlanan Faslı yıldız, bu sezon da şu ana kadar bir türlü beklenilen performansı veremedi. Yıldız oyuncunun ocak ayında gönderilmesine sıcak bakılıyor. Öte yandan Ziyech'in adı eski takımı Ajax ile anılırken Hollanda basınından skandal bir iddia ortaya atıldı. Soccernews adlı haber sitesinde yer alan yazıda "Eski Ajax oyuncusunun Ajax'a dönüşü uzun yıllardır düşünülüyordu. Fakat İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili sosyal medyada oldukça aktif" denildi. Hollandalı gazeteci Mike Verweij, saygısızca Hakim Ziyech'in yaptığı Filistin'e destek paylaşımı şöyle yorumladı:

TARAFTARLAR ONU İSTEMEZ

"Faslı Hakim Ziyech yakında zamanda sosyal medyada çok beceriksiz bir paylaşım yaptı. Ajax taraftarlarının artık onunla işinin bittiğini düşünüyorum." 31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu sezon 10 karşılaşmada 317 dakika süre aldı ve 1 asistle katkı sağladı. Yetenekli yıldız, geçen sezon ise 23 müsabakada toplam bin 334 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 4 asistle oynadı.

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