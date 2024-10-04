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Spor

Filistin talepte bulunmuştu! FIFA'dan skandal İsrail kararı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Gazze'de devam eden soykırıma rağmen İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik Filistin'den yapılan çağrıya ilişkin vereceği kararı bir kez daha erteledi.

4 Ekim 2024 Cuma 19:17 - Güncelleme:
Filistin talepte bulunmuştu! FIFA'dan skandal İsrail kararı
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FIFA Konseyi, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik başvurunun görüşüldüğü dünkü toplantıda yine İsrail'e karşı bir yaptırım kararı alamadı.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik FIFA'ya yaptıkları başvuruyla ilgili bağımsız bir hukuki değerlendirme alırken, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini beklediklerini açıklamıştı.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Konuyu geçen temmuz ayındaki olağanüstü konsey toplantısında ele alma sözü veren FIFA, kararı 31 Ağustos'taki FIFA Konseyi toplantısına ertelemiş ve daha sonra kararını ekim ayı toplantısına taşımıştı.

FIFA, disiplin komitesinin ise Filistin Futbol Federasyonu tarafından öne sürülen ayrımcılık suçuna ilişkin İsrail'e yönelik soruşturma başlatmakla görevlendirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Filistin topraklarında bulunduğu iddia edilen İsrail futbol takımlarının İsrail'deki müsabakalara katılımı da soruşturulacak.

ÜYELİĞİN SON ERDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın, İsrail'in ihracına yönelik FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

Konuyla ilgili olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bölgede devam eden şiddet, her şeyden önce 74. FIFA Kongresi'nde de belirtildiği gibi barışa ihtiyacımız olduğunu doğruluyor. Olanlar karşısında son derece şaşkın olduğumuz ve düşüncelerimizin acı çekenlerle birlikte olduğu bir dönemde, tüm tarafları bölgede barışı derhal yeniden tesis etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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