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Spor

Filistin'den Asya Kupası'nda tarihi başarı!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi. Filistin, rakibi Hong Kong'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı.

AA23 Ocak 2024 Salı 21:47 - Güncelleme:
Filistin'den Asya Kupası'nda tarihi başarı!
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Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun son maçları oynandı.

Grup lideri İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni Mehdi Taremi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

3 maçını da kazanan 9 puanlı İran ile 4 puanla ikinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer mücadelesinde Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı. Hong Kong ise turnuvayı puansız kapadı.

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