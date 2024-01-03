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Spor

Filistin'e destek veren Youcef Atal'e hapis cezası

Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek paylaşımı nedeniyle 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçundan Nice Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Filistin'e destek veren Youcef Atal'e hapis cezası
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Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.

Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi

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